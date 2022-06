RKC-captain Meulensteen wil graag naar Vitesse, clubs in gesprek

RKC-aan­winst Felida ziet mooie kans in Waalwijk en hoopt op Anita: ‘Ik probeer hem over te halen om te blijven’

Meteen aansluiten bij trainingen van RKC zit er nog niet in voor nieuwste aanwinst Kevin Felida (22), de selectie heeft namelijk nog vakantie. Integreren in de groep zal dus nog even moeten wachten, maar hij kijkt ernaar uit. ,,RKC is een mooie, familiaire club.”

25 mei