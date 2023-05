RKC-clubicoon Hans Mulder neemt afscheid van zijn tweede familie: ‘Een heel speciaal moment’

Maar liefst elf seizoenen speelde Mulder in Waalwijk, verdeeld over twee periodes. In zijn eerste periode voetbalde hij nog samen met huidig algemeen directeur Frank van Mosselveld, die zondag op het veld stond met wat mooie woorden over de 36-jarige verdediger. ,,Dat was een heel speciaal moment", zegt Mulder, vlak nadat hij door een erehaag van familie, vrienden en ploeggenoten liep. ,,De voorgaande wedstrijden riep het publiek ook altijd wel als ik warm ging lopen, maar vandaag was het wel heel mooi. Ik ben heel trots op dat ik dit mee heb mogen maken.”

Mulder speelde dit seizoen nauwelijks meer, maar bleef op de achtergrond altijd erg betrokken bij het elftal. ,,Om het team mee te begeleiden, de schakel te zijn tussen de trainer en de spelers. Ook als spelers vragen hadden, konden ze altijd bij mij terecht. En dat is hartstikke goed bevallen.”

Mijn familie uit Spanje is hier met dertig man. Dat wordt even gezellig een drankje doen Hans Mulder

Een waar clubicoon kan Mulder genoemd worden, iemand die in Waalwijk veel respect heeft afgedwongen. Dat bleek ook uit de woorden van Van Mosselveld, waarna Mulder zelf het woord nam. ,,Toen werd het me eventjes teveel", geeft hij toe. ,,Maar ik ben enorm trots dat iedereen er zo voor me is.”

Nu is het tijd voor zijn gezin, is hij duidelijk. ,,Die hebben mij altijd moeten volgen. Ik ben super dankbaar dat ze dat hebben gedaan, maar nu is het tijd voor hen.” Eerst nog even een feestje in het stadion. ,,Mijn familie uit Spanje is hier met dertig man. Dat wordt even gezellig een drankje doen en praten. Ik hoop niet te veel over de wedstrijd, maar over mijn afscheid.”

Bekijk hier het interview met Mulder.