RKC-debutant Van der Venne: ‘We mogen het niet zo weggeven’

VIDEORichard van der Venne sloot afgelopen week aan bij de selectie van RKC Waalwijk en mocht tegen VVV (1-2) direct zijn basisdebuut maken. Maar hij was na afloop logischerwijs vooral teleurgesteld. ,,We mogen het niet zo weggeven.”

De Ossenaar werd met een ludiek spandoek onthaald in Waalwijk. ‘If you can't beat them, join them', stond er, uiteraard met de verwijzing naar de promotiewedstrijd die Van der Venne met Go Ahead Eagles verloor van RKC. ,,Leuk dat ze een spandoek maken. Ik ben daar alleen nu nog niet echt mee bezig, ik zit nog in de emotie van de wedstrijd.”

En in die wedstrijd gaf RKC een 1-0 voorsprong veel te makkelijk uit handen. ,,Als je het spelbeeld bekijkt, denk ik dat we zeker niet onder deden. Maar we moeten in de zestienmeter iets meer overzicht houden, dat je de vrije man kan vinden en van daaruit tot scoren kan komen. Dat is te weinig geweest.”

Van der Venne denkt zelf vooral in de laatste fase belangrijk te kunnen zijn. ,,Met mijn loopacties in de diepte en ik heb ook overzicht om mensen voor de goal te steken. Dat is vandaag niet gelukt.”