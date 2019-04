RKC-directeur Frank van Mosselveld: ‘Missen play-offs teleurstellend, niet rampzalig’

RKC Waalwijk is twee overwinningen verwijderd van een plek in de play-offs. Met de uitwedstrijd van vrijdag voor de boeg tegen Go Ahead en daarna nog een thuisduel tegen Eindhoven zal dat een hele klus worden. MVV en Roda JC liggen op de loer om Waalwijkse missers af te straffen.

,,Als we de play-offs niet zouden halen zou het teleurstellend, maar niet rampzalig zijn", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld van de Waalwijkse club. ,,We zijn bij RKC met een proces bezig. Met het oog op de toekomst hebben we in de winterstop spelers als Sylla Sow, Stijn Spierings en Kees Heemskerk gehaald. Die waren op dat moment beschikbaar.”

Natuurlijk leefde ook de verwachting dat RKC door die kwaliteitsinjectie zijn kansen zou vergroten op het halen van de play-offs. Maar de ploeg liet op cruciale momenten onnodig punten liggen. Daarom wordt het nu kantje boord en zou het op 3 mei thuis tegen Eindhoven wel eens de dood of de gladiolen kunnen zijn.

‘Absurd veel punten’

,,In de laatste tien seizoenen had je zeven keer aan 53 punten voldoende om de play-offs te halen", zegt Van Mosselveld. ,,Nu heb je absurd veel punten nodig. Dat er nog zoveel kandidaten zijn is natuurlijk geweldig voor de toeschouwers. Maar het betekent ook dat je met allerlei andere factoren te maken krijgt. Go Ahead speelde afgelopen maandag tegen TOP Oss met een veredeld tweede team. NEC krijgt FC Twente op bezoek dat na de huldiging deze week niet meer zo fris zal zijn. Dat soort zaken beïnvloedt wie er straks om promotie gaan spelen.”

De Waalwijkers kunnen in Deventer niet beschikken over Melle Meulensteen die door zijn vijfde gele kaart tegen NEC geschorst is. Voor de vacature van de jonge centrale verdediger, die zich de laatste maanden uitstekend ontwikkelde, komen Ingo van Weert en Hans Mulder in aanmerking. Waarschijnlijk kiest trainer Fred Grim voor de laatste.

RKC mist verder door een blessure nog Sylla Sow. Mario Bilate, die na dit seizoen nog twee jaar aan de club verbonden blijft, trainde donderdag weer wel mee. De spits zal tegen Go Ahead nodig zijn, want RKC heeft alleen baat bij een overwinning.

Kanshebbers voor plek in play-off



Sparta 36-68*

Go Ahead 36-63

Almere City 36-59**

FC Den Bosch 36-57*

TOP Oss 36-56

SC Cambuur 36-54

NEC 36-54

RKC Waalwijk 36-53 +7

--------------------------

MVV 36-53 -1

Roda JC 36-52

Eindhoven 36-48

Telstar 36-47

* Sparta en FC Den Bosch op basis periodetitel gekwalificeerd

**Almere City staat op drempel vierde periode te winnen