RKC-doelman Lamprou: ‘Als we nog een helft gespeeld hadden, hadden we nog niet gescoord’

VIDEODoelman Kostas Lamprou is duidelijk na het verloren duel met Sparta (2-0). Het zat er echt niet in voor RKC. ,,We hebben terecht verloren. Ik denk dat als we nog een helft gespeeld hadden, we nog steeds niet hadden gescoord.”

Dat was enorm frustrerend voor de doelman, die uiteraard ook voor de wedstrijd had gezien dat Willem II wel drie punten pakte. ,,Ik vind dat wij volwassener moeten spelen. Als je ziet dat de tegenstander veel duels gaat spelen, dan moet je zorgen dat je tweede ballen pakt of een bal langer vast kunt houden. Daarin hebben wij onszelf tekort gedaan."

Het werd in de extra tijd van de wedstrijd ook nog 2-0, waarbij Lamprou er helemaal niet goed uitzag. ,,Ik dacht dat Ahmed (Touba, red.) het niet zou halen. Maar hij stond ervoor, ik had weg moeten blijven. Nu was ik een fractie te laat.” Bryan Smeets profiteerde en gooide de wedstrijd definitief op slot.

De nederlaag zorgt ervoor dat Willem II inmiddels op twee punten is genaderd. ,,Dat is onnodig", vindt de doelman. ,,Nu wordt het zeker spannend. Als je zelf punten haalt, hoef je niet naar de anderen te kijken. Nu is dat wel zo. We moeten niet in paniek raken, maar ook beseffen dat het niet vanzelf gaat komen. We moeten keihard knokken met zijn allen.”