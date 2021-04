RKC-doelman Lamprou: ‘Met lege handen terug naar Waalwijk en dat is terecht’

RKC’er kan een kleine miljoen mensen euforisch maken bij histori­sche plaatsing voor Afrika Cup: ‘Ik denk dat iedereen gek wordt’

24 maart Drie kleine eilandjes in de Indische oceaan met zon, zee en strand, ze vormen samen de Comoren. Een idyllisch plaatje, de natuur is er prachtig en er wonen nog geen miljoen mensen. Het land is donderdag in rep en roer als RKC’er Saïd Bakari er met de nationale voetbalploeg in slaagt zich te plaatsen voor de Afrika Cup. Voor het eerst in de historie.