RKC-doelman Pereira terug na zware en frustrerende revalidatieperiode: ‘Ik lag alleen maar in bed of op de bank’

Terug naar augustus vorig jaar. Joel Pereira was net een maand in Waalwijk, had de strijd om een plek onder de lat gewonnen van Etienne Vaessen. De Portugese keeper speelde de eerste twee competitiewedstrijden in dienst van RKC, maar kwam daarna geen minuut meer in actie. In plaats daarvan bewoog hij zich moeizaam voort in zijn eigen huis en kwam hij alleen op de club voor behandelingen van de fysiotherapeut. ,,Het was moeilijk, frustrerend", blikt Pereira bijna een jaar later terug op die periode. ,,Het was een blessure waar je niet zo veel aan kan doen. Ik had veel pijn, die maar niet wegging. Als je rugpijn hebt als keeper, kun je bijna niks doen.”