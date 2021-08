RKC-doelman Vaessen blij met rentree, maar goede vriend Seuntjens zal hem zijn goal nog vaak inwrijven

Hij heeft het wel verdienstelijk gedaan, zo oordeelt Vaessen over zijn eigen optreden na de 2-2 tegen Fortuna. Dat de gelijkmaker van de Limburgers dan net van de voet van zijn vriend Mats Seuntjens moet komen, daar baalt hij misschien net wat extra van, zij het met een glimlach. ,,Mats kwam net nog naar me toe: je was iets te langzaam. Daar baal ik dan wel van, maar het was een mooie strijd. Het was voor het eerst dat ik tegen hem op het veld stond, dat was leuk.”