RKC-doelman Vaessen: ‘Ik snap het als supporters thuis deze wedstrijd afgezet hebben’

Penalty

Een beetje geluk had RKC daar ook wel bij nodig. Daishawn Redan miste een strafschop, en hoe. ,,Ik was hem een beetje aan het afleiden", vertelt Vaessen. ,,Maar ik had ook niet verwacht dat hij hem zo hoog over zou schieten. Hij schoot hem bijna het stadion uit.”

Zijn collega Kostas Lamprou had Vaessen ook nog even gesproken. ,,Dat was mooi", zegt hij met een brede glimlach. ,,Zijn vrouw is laatst bevallen en daar hebben we het even over gehad. En hij zei dat ik goed bezig was. Het is altijd leuk om een oud-collega terug te zien en ik had een hele goede band met Kos.”