RKC-doelman Vaessen na zure nederlaag: ‘Iedereen weet hoe het zit’

Vaessen speelde samen met centrale verdediger Shawn Adewoye als een van de weinigen een prima wedstrijd. En dat is niet best, als je tegen een directe concurrent speelt, die je in eigen huis zou moeten verslaan om je zo goed als veilig te spelen.

Wat er misging? Vaessen kan er de vinger niet opleggen. ,,Ik weet het niet, we startten gewoon niet scherp. We kwamen niet in de wedstrijd. Zij wonnen elke tweede bal en dat is heel frustrerend.” RKC probeerde het na de 0-2 nog wel, maar kwam er nauwelijks doorheen. ,,We bleven er wel in geloven, maar aan het einde dacht je wel: dit wordt hem gewoon niet meer. En dat is heel zuur.”

Met nog vier wedstrijden te gaan staat RKC nog twee punten boven de nacompetitieplek. ,,We hebben er nu een verloren, maar er zijn nog vier wedstrijden waarin we zeker zes punten zouden moeten kunnen pakken", is Vaessen duidelijk. ,,We moeten als echte mannen opstaan.”

Volledig scherm © Pro Shots / Toin Damen