RKC-doelman Vaessen: ‘Niet veel penalty's gepakt in mijn carrière, maar had een goed gevoel bij deze’

Sylla Sow haalt bakzeil bij arbitrage­com­mis­sie en verliest zaak tegen RKC Waalwijk

21 augustus Sylla Sow heeft de arbitragezaak die hij tegen zijn werkgever RKC Waalwijk had aangespannen verloren. In Zeist vocht hij met zijn zaakwaarnemer Wessel Weezenberg de rechtsgeldigheid van een optie in zijn contract aan. Maar die is in de ogen van de arbitrage-commissie gewoon rechtsgeldig.