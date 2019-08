RKC-doelman Vaessen wil tegen ADO weer in het doel van RKC staan

video RKC-verdediger Meulen­steen: ‘Gekkenhuis in de laatste minuten’

18 augustus RKC-verdediger Melle Meulensteen baalde dat zijn ploeg de zege niet over de streep trok. In een knotsgekke slotfase leek Twente er met de drie punten vandoor te gaan, totdat Quasten voor 3-3 tekende. ,,We hadden de wedstrijd in handen.”