RKC doet zichzelf tekort tegen pover VVV

RKC Waalwijk heeft de rentree in de eredivisie niet met een overwinning luister bij kunnen zetten. De Waalwijkers, zelden succesvol in de Koel, verloren met 3-1 van een uiterst pover VVV Venlo. Dat moest de ploeg zichzelf verwijten. Voor de pauze verzuimde RKC verder weg te lopen dan 0-1 door een treffer van Hannes Delcroix. Na 90 minuten stond er een 3-1 nederlaag op het bord.



RKC verzuimde voor de rust verder weg te lopen van VVV. Het bleef beperkt tot die ene goal van Hannes Delcroix, die geweldig een vrije trap van Anas Tahiri binnen kopte. Darren Maatsen leidde de treffer met een afleidingsmanoeuvre in. Delcroix ging naar de eerste paal en mikte via de onderkant van de lat raak. Mario Bilate raakte ook nog voor de rust de paal, nadat hij van links naar binnen was gezwenkt. Darren Maatsen liet een paar grote mogelijkheden liggen. VVV stelde er alleen een poging van Opoku tegenover. Die schoot in kansrijke positie voorlangs nadat Maatsen hem de bal bij een verdedigende actie in de voeten kopte.

De Waalwijkers oogden als team veel beter dan VVV, dat tal van nieuwe spelers in moest passen en een chaotische indruk achterliet. De thuisploeg bleef op eigen kunstgras nog ellende bespaard. Richard Neudecker kreeg geel, maar arbiter Joey Kooy bespaarde Roel Janssen een zwaardere sanctie. De linksback maaide de voor hem ongrijpbare Maatsen onderuit, maar de arbiter volstond met een toespraakje in plaats van geel of rood. Het illustreerde de onmacht bij VVV, dat RKC gewoon veel beter zag voetballen.

Gemiste kansen breken RKC op

Dat RKC zoveel kansen liet liggen brak de ploeg na de pauze op. Eerst leek Bilate nog op weg naar een treffer. Hij was de keeper van VVV al voorbij, maar kreeg de bal in volle snelheid niet meer in de richting van het doel. Uit de tegenaanval was het wel raak. Elia Soriano draaide weg bij Delcroix en schoof de bal langs een woud van benen in de verre hoek. Tobias Pachonik was dicht bij een tweede treffer van VVV, maar Vaessen blokte zijn inzet.

Het bleek uitstel van executie. Een paar minuten later ging Vaessen in een duel met Wright in de fout. Opoku stuurde de doelman van RKC vanaf de stip naar de verkeerde hoek.