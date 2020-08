RKC en Almere City spelen extra lange wedstrijd

RKC startte de oefencampagne afgelopen zaterdag met een uitwedstrijd tegen Ajax (6-1) in het kader van ‘de eredivisie comeback’. In de Johan Cruijff Arena was publiek niet welkom. Voor het duel Almere - RKC (aanvang 18.30 uur) zijn wel kaartjes te koop. In Almere City FC treft RKC-coach Fred Grim opnieuw een voormalig werkgever. Van 2012 tot 2015 was hij hoofdtrainer in Almere.