RKC en FC Utrecht maken statement na tweede staking: ‘Waar zijn we nou mee bezig?’

RKC-trainer Joseph Oosting snapte er echt helemaal niks van. Dat FC Utrecht-RKC na de eerste Utrechtse goal even gestaakt werd, oké. Maar dat de wedstrijd in de extra tijd na de beslissende treffer opnieuw stilgelegd werd, daar kon de oefenmeester met zijn hoofd niet bij. ,,Dan sta je daar, heb je geen idee of er nog gespeeld wordt. Moet je weer naar buiten, mag ik twee minuten kijken naar hoe mijn speler de bal onder de voet houdt. Dan denk je toch ook: waar zijn we nou mee bezig met zijn allen?”

Affluiten was wat heel RKC betreft prima geweest, maar het moest via de regels. Als die helemaal zouden zijn nageleefd, had RKC voor anderhalve minuut blessuretijd terug gemoeten naar Utrecht. Dat was de KNVB toch ook iets te gortig en er werd in de catacomben druk overleg gevoerd. De scheidsrechter belde met Zeist, de burgemeester gaf aan dat ze toch heel graag wilde dat het duel zaterdagavond zou worden uitgespeeld.

En dus gebeurde dat. Althans, uitspelen kun je het niet noemen. RKC mocht aftrappen en Michiel Kramer speelde de bal naar doelman Etienne Vaessen. Die hield hem anderhalve minuut onder zijn voet, terwijl de rest van de spelers wat dolde met elkaar. Om na bijna twee minuten weer met zijn allen naar binnen te lopen. ,,Ik word hier niet vrolijk van", zei Oosting. ,,Voetbal is van de supporters, nu is een burgemeester zich ermee aan het bemoeien, moeten spelers met een statement komen. Hopelijk zijn we hier snel vanaf.”