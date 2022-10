RKC en Fortuna Sittard scoren niet en moeten genoegen nemen met een punt

RKC en Fortuna Sittard hebben in een gelijk opgaand duel niet weten te scoren. Saai was het zeker niet, maar beide ploegen moeten genoegen nemen met een punt: 0-0.

Met RKC dat op een zevende plaats bivakkeert en Fortuna Sittard dat de laatste drie competitiewedstrijden won, was de onderlinge confrontatie er niet -zoals vorige seizoenen- een in de strijd tegen degradatie. Beide ploegen waren wel aan elkaar gewaagd.

Zo waren de eerste tien minuten duidelijk voor RKC, maar zagen de Waalwijkers Fortuna langzaam maar zeker beter in de wedstrijd komen. Bredanaar Mats Seuntjens kreeg de beste kansen, vooral de manier waarop hij vier RKC’ers voorbij liep was fraai. Het bleef echter vooral bij dreiging, want honderd procent kansen kwamen er voor rust niet.

In de tweede helft gingen de Limburgers fel op jacht naar de openingstreffer, nadat Michiel Kramer in de eerste minuut na rust al scoorde, maar dat deed vanuit buitenspelpositie. RKC kwam vol onder druk te staan, maar capituleerde niet. De Waalwijkers konden zich terugvechten in de wedstrijd en zo kon invaller Patrick Vroegh zo’n vijf minuten voor tijd zelfs de 0-1 maken. Van dichtbij kon de middenvelder uithalen, maar er zat nog net een Limburgs been tussen.

Zelfs in de vijf minuten extra tijd kon het nog alle kanten op. Zo kreeg Fortuna een vrije trap op een gevaarlijke plek en dacht RKC met de neergaande Michiel Kramer nog een strafschop te krijgen. Aan de andere kant was dat bijna wel het geval, de VAR greep in voor een overtreding van RKC. Maar arbiter Kooij ging niet mee in dat advies en liet doorspelen, zodat beide ploegen genoegen moesten nemen met een punt.

