RKC en voetballen met carnaval is de laatste jaren geen goede match

Het is eigenlijk gek dat RKC jarenlang bij het opstellen van de voetbalkalender aangaf met carnaval bij voorkeur ‘uit’ te willen spelen. Want in de vier thuiswedstrijden deze eeuw in het feestweekeinde is de Waalwijkse club nog ongeslagen. Op vrijdag 1 februari 2008 trok de wedstrijd tussen RKC en Haarlem toch nog 3642 toeschouwers. Dat was best een fors aantal voor een duel van de Waalwijkers in de eerste divisie. Het leverde een 2-0 overwinning op. Tegen FC Twente werd het in 2006 0-0. Een jaar eerder had RKC FC Groningen met 3-0 geklopt. Met een 1-0 zege op Fortuna Sittard openden de Waalwijkers in 2001 thuis het bal.