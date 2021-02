RKC’er Anita: ‘Dit was een knokpartij, we kunnen blij zijn met een punt’

Vorige week speelde RKC goed en won met 3-0 van Heracles Almelo. Tegen ADO was het geen schim van zichzelf. ,,Maar die wedstrijden zitten er ook tussen”, aldus Anita. ,,Die vragen andere dingen en dat hebben we op de mat gelegd.”

RKC leek halverwege de tweede helft genoegen te nemen met een punt. ,,Vooral de laatste minuten was het tegenhouden", vertelt de middenvelder. ,,We hadden met een counter nog voor een stunt kunnen zorgen, maar helaas is dat niet gelukt. Vandaag was een knokpartij en dan moet je een punt over de streep trekken.”