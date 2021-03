RKC’er Anita mag na interlands voor Oranje nu ook uitkomen voor Curaçao

Video RKC’er Anita: ‘Dit was een knokpartij, we kunnen blij zijn met een punt’

28 februari Het was wel een wedstrijd voor Vurnon Anita, het uitduel met ADO Den Haag (0-0). Weinig mooi voetbal, veel knokken. ,,Dit was geen beste wedstrijd, maar dan moet je ook sterk zijn, de nul houden en een punt meenemen. Dat hebben we goed gedaan.”