RKC’er Gaari van de warmte van Curaçao naar de ijskoude strijd in de kelder van de eredivisie

Rode kaart Spierings omgezet in voorwaarde­lij­ke straf: RKC-middenvel­der mist alleen duel met Emmen

15 november RKC kan op 1 december tegen FC Utrecht gewoon een beroep doen op Stijn Spierings. De middenvelder was aanvankelijk geschorst, maar in hoger beroep is die straf omgezet in een voorwaardelijke schorsing.