RKC’er Olsak na een half jaar alweer terug naar Israël

Fans van Willem II hebben heimwee naar RKC-doel­man Kostas Lamprou

16 januari Met Kostas Lamprou staat er zondag bij de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Willem II een markante man onder de lat bij de thuisclub. Nu hij al wat langer weg is bij de Tilburgers groeit de mythe rondom de 29-jarige Griekse doelman, die in de stijl keept die hem door Harald Wapenaar is aangeleerd. Die zit als keeperstrainer bij Willem II op de bank.