RKC’er Quasten door het stof na wangedrag: ‘Excuses naar de club en supporters’

VIDEO Spierings baalt van wedstrijd­ver­loop: ‘Zonde dat je het zo weggeeft’

29 september Dat de twijfel een beetje in de ploeg van RKC sluipt na acht wedstrijden met slechts één punt, ontkent Stijn Spierings niet. ,,Je gaat toch wel aan jezelf twijfelen en denken: misschien ligt het aan mij. Als iedereen dat voor zich doet, dan kan er twijfel in de ploeg komen. Dat moeten we voorkomen.”