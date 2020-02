RKC'er Sow: ‘Misschien was Ajax al met het hoofd bij Getafe’

Zowel Ajax als RKC was slordig in de afronding van kansen, maar de Amsterdammers waren wel een stuk beter. Al was het niveau niet wat mensen van Ajax gewend zijn. ,,Ik weet niet of het onderschatting was, maar misschien waren ze met hun hoofd al bij Getafe. Wij begonnen ook niet goed en dus was het niet echt een spectaculaire wedstrijd. Vanaf de 1-0 zag je dat zij wat losser gingen spelen, jammer dat wij dat doelpunt toelaten.”