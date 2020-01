RKC’er Sporkslede in beeld bij Surinaamse bondscoach: ‘Een enorme eer’

Sporkslede heeft een Nederlands paspoort, maar twee Surinaamse ouders. Door verandering van de regels in Suriname eind vorig jaar is het voor buitenlandse Surinamers voortaan mogelijk uit te komen voor het nationaal team. ,,Ik denk niet dat ik meteen de volgende periode word geselecteerd, ze willen het niet te snel doorvoeren. Dat er opeens achttien Nederlandse Surinamers staan", legt de verdediger uit. ,,Maar ik heb contact gehad met de bondscoach en voor mij is dat een enorme motivatie. Ik zou het echt een enorme eer vinden.”

De rechtsback kwam in de zomer nog herstellende van een blessure transfervrij over van NAC, eerder speelde hij ook voor Willem II en was hij actief in Italië. Sporkslede herstelde bij RKC van zijn blessure en speelde inmiddels een bekerwedstrijd en de laatste twee competitieduels voor de Waalwijkers. ,,Dat ik het seizoen geëindigd ben zonder minuten te spelen en nu benaderd ben door de bondscoach dat is hartstikke mooi.”