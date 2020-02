RKC'er Sporkslede teleurgesteld het feestgedruis in: ‘Op dit moment niet veel reden tot feestvieren’

,,Het was gewoon rommelig. Richard (Van der Venne, red.) kreeg een grote kans, maar de bal moet er gewoon een keer in vallen. Dan heb je ook wat meer zelfvertrouwen als je rondom de zestien komt", vertelt de verdediger. ,,Het geluk moeten we ook een beetje opzoeken.”

Niet alle RKC’ers stonden te springen om als hekkensluiter in een carnavalsshirt aan te treden. ,,Voor mij is het bijzaak", zegt Sporkslede. ,,Voor de mensen is het leuk en dat moet het ook zijn. We hebben het er in de kleedkamer over gehad en er snel een streep onder gezet. We konden twee dingen doen: ermee gaan zitten of als team spelen en proberen resultaat te halen. Dat hebben we snel met elkaar besproken.”