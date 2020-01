RKC’er Stijn Spierings vertrekt naar Levski Sofia

De kogel is door de kerk: Stijn Spierings verlaat RKC. De middenvelder tekent een contract voor drie jaar bij Levski Sofia, zo werd maandagmiddag bekend. Hij is eerder deze dag al medisch gekeurd in Bulgarije.

De interesse van de Bulgaarse club was afgelopen week zo concreet dat RKC-trainer Fred Grim besloot Spierings niet mee te nemen op trainingskamp. Op die manier kon hij zijn transfer in Nederland afronden. Grim gaf evenals algemeen directeur Frank van Mosselveld al aan de keuze van Spierings te betreuren. ,,Ik had hem graag bij de groep gehouden.”

Aanvoerder Daan Rienstra ziet de overstap van Spierings juist als stap in de goede richting voor RKC, vertelde hij tijdens het trainingskamp in Portugal. ,,Ik denk dat het alleen maar goed is dat we als RKC weer een uithangbord zijn. Het is alleen maar een compliment voor hem ook. Ik gun het hem. Daar moet een strik omheen en daar kunnen we alleen maar voor applaudisseren.”

