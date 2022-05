RKC'er Van der Venne beleeft een fantastisch weekend: ‘De klap voor andere clubs komt nu nog harder aan’

Vorig weekend viel alles verkeerd bij RKC, zag Van der Venne. ,,Onze wedstrijd, maar ook de uitslagen van alle andere wedstrijden. Vandaag was het juist heel positief. Een fantastisch weekend.”

,,De hele week stond bij ons in het teken van Villa Pardoes", gaat Van der Venne verder. ,,Daar kreeg ik extra energie van. Het was super mooi om te zien, maar ook heftig om die verhalen aan te horen. Ik krijg daar een bepaalde feeling bij zeg maar. Dat we nu deze uitslag neerzetten, is alleen maar mooi.”

Mooie goal

Van der Venne maakte zelf de 3-0, op hele fraaie wijze. ,,Ja die zat er lekker in", zegt hij met een grijns. Het kwam dit seizoen niet eerder voor dat RKC drie keer scoorde in een competitieduel. ,,Eens moet de eerste keer zijn", gaat Van der Venne lachend verder. ,,Ik denk dat vandaag een hele mooie wedstrijd daarvoor was. De druk stond er wel op, we wisten dat alle uitslagen positief waren voor ons. Dan komt de klap voor de andere clubs nog harder aan. Ik heb altijd al vertrouwen gehad in directe handhaving, nu staan we vijf punten voor, krijg ik toch gelijk hè. Het kan altijd mis, maar ik denk dat we goed op weg zijn.”

Het enige minpuntje aan de wedstrijd vond Van der Venne het gefluit bij een verkeerde bal toen RKC wel al met 3-0 voor stond. ,,Dat vind ik echt ontzettend jammer. Iedereen is volle bak aan het strijden voor die drie punten, we staan met 3-0 voor en dan hoor je toch een paar mensen fluiten. Dat is zo onnodig.”

Volledig scherm Richard van der Venne lobt de bal over de doelman van FC Groningen heen en maakt de 3-0 voor RKC. © Pro Shots / Toin Damen