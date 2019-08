RKC’er Van Weert baalt van late doelpunten FC Twente: ‘Hadden het over de streep moeten trekken’

Quasten genoot van krankzinni­ge wedstrijd RKC: ‘Moest denken aan onze promotie­wed­strijd’

16:59 Paul Quasten schonk RKC in blessuretijd het allereerste punt van dit eredivisieseizoen, maar hij hield een dubbel gevoel over aan de 3-3 in en tegen Twente. ,,Ik had liever drie punten gehad, dat was vandaag mogelijk. Er zat meer in.”