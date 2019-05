RKC’er Vermeulen niet ontevreden na gelijkspel in halve finale: ‘Hopen dat het snel dinsdag is’

videoRKC speelde zaterdagavond de finale van het tweeluik met Go Ahead Eagles in de play-offs. Beide ploegen kwamen niet tot scoren. Kevin Vermeulen maakte na vijf maanden zijn rentree.

De gelukkigste man op het veld was Vermeulen nog niet, maar zijn terugkeer gaf een goed gevoel. Bijna werd Vermeulen de held. ,,Ik had liever vanaf het begin gestart. Maar 0-0 thuis is geen slecht resultaat. Ik had zelf de grote kans om nog 1-0 te maken. Dan had je deze wedstrijd winnend afgesloten. Maar we gaan toch met een goed gevoel naar Deventer toe. Hopelijk boeken we daar een mooi resultaat, zodat we naar de eredivisie gaan.”

Het was vijf maanden geleden dat Vermeulen speelminuten maakte. Toevalligerwijs raakte de aanvaller geblesseerd tegen Go Ahead Eagles. ,,Gelukkig maak ik nu weer minuten. Tegen Go Ahead Eagles. Toevallig inderdaad. Een mooie tegenstander om tegen te spelen. Ik denk dat we het ook goed gedaan hebben. Zonde dat we de kansen gemist hebben. Maar ik ben blij om terug te zijn op een mooi moment.”

Het gelijke spel gaf een dubbel gevoel aan Vermeulen. ,,Lastig te zeggen wie er het meest bij gebaat is. We hebben geen tegengoal gekregen, dat is denk ik heel belangrijk. Als we daar zien te scoren, dan kan het heel mooi worden.”

De wedstrijden stapelen zich voor RKC kort achter elkaar op. Maar Vermeulen staat te trappelen voor het finale duel in Deventer. ,,Hopen dat het snel dinsdag is. Dat we lekker kunnen voetballen. Er gaan veel uitsupporters mee. Dat is mooi voor ons. Je ziet dat het weer leeft in Waalwijk.”