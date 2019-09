RKC’ers Elbers en Leemans zijn door het lot aan elkaar verbonden

Drie weken geleden stonden ze nog samen op het veld bij het zwalkende PEC Zwolle. ,,We zeiden tegen elkaar: waar gaan we heen, wat gaat het worden? Dan is het toch heel mooi dat je nu weer samen bent bij RKC Waalwijk.” Aan het woord is Stanley Elbers (27), die inmiddels gedebuteerd is voor Waalwijkse club. Clint Leemans, die zondag op zijn 24ste verjaardag tegen PEC Zwolle hoopt te debuteren, is zijn metgezel of - beter gezegd - zijn lotgenoot. Beide spelers kregen in de gaten dat er in Zwolle na een seizoen weinig toekomst meer was.