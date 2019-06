RKC gaat eredivisie in met oudgediende Hans Mulder

Algemeen directeur Frank van Mosselveld is in zijn nopjes met het langere aanblijven van de ervaren kracht. ,,We zijn uiteraard erg tevreden dat Hans heeft bijgetekend. Met zijn ervaring is hij zowel als mens en als speler ontzettend belangrijk voor onze groep. Hij ligt bij iedereen goed en staat er wanneer het nodig is. Hans mag met recht een echte RKC’er worden genoemd en we zijn blij dat hij met ons de Eredivisie in gaat.’’