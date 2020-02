RKC gaat met negen spelers in gesprek: ‘Komende maand horen ze waar ze aan toe zijn’

Ook voetbal­lers van Brabantse clubs storten zich in het feestge­druis: zo vieren zij carnaval

24 februari Het is een traditie: de voetballers van NAC die op maandag carnaval vieren in Ut Kielegat, oftewel hun eigen stad Breda. Maar ook RKC stort zich maandag in het Bredase feestgedruis, de voetballers van FC Den Bosch blijven in Oeteldonk.