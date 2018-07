RKC gaat niet verder met Van der Moot

RKC test spits in oefenduel met NEC

26 juli RKC Waalwijk test vrijdagavond in de oefenwedstrijd tegen NEC in Weurt spits Dani van der Moot. Hij zou, na Mario Bilate en de geblesseerde Roland Bergkamp, de derde spits kunnen worden in de Waalwijkse selectie. Het oefenduel op sportpark De Kamp begint om 19.00 uur. Behalve Bergkamp ontbreekt ook Jan Lammers nog bij de Waalwijkers.