RKC gaat smaakmaker Mats Seuntjens kwijtraken aan FC Utrecht

Discipli­nair gestrafte Bel Hassani keert terug bij RKC in oefenduel en scoort direct

Iliass Bel Hassani is na wekenlange afwezigheid in stilte teruggekeerd in de wedstrijdselectie van RKC. In een besloten oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles in Tiel viel hij in en scoorde hij direct: 2-2.