RKC geeft Kozakken Boys-verdediger Juriën Gaari kans in het profvoetbal

RKC zet in Seys-show Go Ahead opzij: 2-1

21 april RKC heeft tegen Go Ahead Eagles haar tweede zege op rij geboekt. Met name na rust waren de Waalwijkers veel te sterk voor een lamlendig Go Ahead Eagles. Seys was met een goal, een assist én tal van effectieve dribbels de grote man bij de ploeg van Hans de Koning.