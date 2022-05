RKC geeft voorsprong op bezoek bij Cambuur in slotseconde uit handen

De vlag leek uit te kunnen in Waalwijk. Een driepunter en handhaving zou voor 99 procent zeker zijn. Niet dat RKC nu nog écht in de problemen is, maar de late tegentreffer zal hoe dan ook voor grote teleurstelling zorgen bij RKC.

Veel was er niet te genieten tot aan de 70ste minuut. De meegereisde RKC-fans zagen een slrodig duel in het hoge noorden. Het duel begon hoopgevend, want binnen één minuut liet zowel RKC als Cambuur een eerste wapenfeit zien. Cambuur met een schot, RKC met een vermeend penaltymoment toen Richard van der Venne naar het gras ging na een touché met doelman Sonny Stevens. Het spel golfde vervolgens ook aardig op en neer, maar echt grote kansen waren er niet te noteren.

Slordig

Wat vooral opviel was dat beide ploegen ontzettend slordig waren in balbezit. Mede daardoor werden er weinig fatsoenlijke mogelijkheden gecreëerd. RKC leek na een combinatie tussen Ahmed Touba en Finn Stokkers tot een goede kans te komen, maar laatstgenoemde verspeelde de bal waarna er geen schotkans meer was.

Gelukkige openingstreffer

De slordigheid bleef ook in de tweede helft aan. Beide ploegen kregen wel wat kleine kansjes, maar echt gevaar was nauwelijks te bespeuren. Na 72 minuten kwam daar verandering in, toen Michiel Kramer met een goede dieptepass Oukili aanspeelde. De middenvelder kapte naar binnen en schoot op doel, waarna de bal via Stevens en Schmidt uiteindelijk in het net belandde: 0-1.

Even leek RKC zelfs op 0-2 te komen na een rake kopbal van Hans Mulder, maar na minutenlang beraad tussen scheidsrechter Kooij en de VAR werd de goal alsnog afgekeurd wegens buitenspel. Die beslissing kwam RKC uiteindelijk duur te staan. Cambuur zette nog een slotoffensief op en voerde de druk hoog op. Eerst redde Vaessen nog knap op een kopbal van Uldrikis, maar in de corner die daarop volgde kopte Milan Smit in extremis raak: 1-1.

RKC heeft nu, met nog twee wedstrijden te spelen, zes punten voorsprong op de onderste drie ploegen. Die clubs hebben weliswaar nog één duel meer te spelen, maar door de behaalde vier punten uit de laatste twee wedstrijden heeft RKC zich zo goed als zeker veilig gespeeld.

