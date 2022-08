RKC geeft voorsprong tegen Vitesse weg en houdt slechts een punt over aan duel met twee gezichten

RKC trof Vitesse op een gunstig moment, nadat de Arnhemmers de eerste drie competitiewedstrijden verloren. Vanaf de aftrap op jacht om het de ploeg van oud-RKC’er Melle Meulensteen nog moeilijker te maken, zou je zeggen. Maar dat gebeurde niet. De eerste helft was over het algemeen niet om aan te zien. Ontzettend veel slordigheden over en weer en het tempo lag enorm laag.

Toch waren het de 480 uitsupporters van RKC die halverwege die eerste helft konden juichen. Want waar Vitesse halverwege de eerste helft wel wat meer ging jagen, was het RKC dat toch vrij verrassend op voorsprong kwam. Een prima steekpass van (voormalig Vitessenaar) Patrick Vroegh werd op waarde geschat door Florian Jozefzoon. Hij rondde beheerst af: 0-1.

Meer spektakel

Na rust was er veel meer spektakel in de GelreDome. Vrijwel direct na rust was het Iliass Bel Hassani die een vrije trap vanaf een meter of achttien fantastisch de kruising in schoot. Een eenvoudig gegeven strafschop na een uur spelen bracht Vitesse echter terug in de wedstrijd. Matus Bero rondde het buitenkansje koelbloedig af: 1-2.

Niet veel later zag RKC Vitesse ook de 2-2 maken. Ryan Flamingo kopte raak uit een corner en liet daarmee het GelreDome ontploffen. De Arnhemmers gingen zelfs in de winst geloven en zetten RKC flink onder druk. Mohamed Sankoh was het dichtst bij de 3-2, hij schoot van heel dichtbij wild naast.

