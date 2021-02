RKC haalt met veiling carnavalsshirts ruim tienduizend euro op

Net als vorig seizoen kwam de Waalwijkse ploeg ook dit coronajaar met een carnavalstenue. Het zwarte shirt is versierd met confetti in geel, blauw en rood, de kleuren van Schoenlapperslaand, zoals Waalwijk tijdens carnaval heet. Vorig seizoen verloor RKC in het carnavalsshirt (met 0-1 van Sparta), nu leverde het wel succes op. RKC droeg de carnavalsoutfits tegen FC Emmen, de kraker die gewonnen moest worden. Dankzij een late treffer van Ahmed Touba werd het 1-0.

Elk shirt werd gesigneerd en geveild. De veiling liep zondag af, net nadat RKC Waalwijk met 3-0 van Heracles had gewonnen. In totaal werd er 10.315 euro opgehaald. Dat is veel meer dan vorig jaar, toen de shirts een kleine vierduizend euro opleverden. Het shirtje van Thijs Oosting was het populairst, daar werd 775 euro op geboden. Het door het hele team gesigneerde truitje leverde 675 euro op. Voor de outfits van Ahmed Touba en Vurnon Anita is 650 euro neergeteld.