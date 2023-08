RKC heeft eindelijk beet en huurt talentvolle Serviër van Manchester City: ‘Konden we niet laten lopen’

De eredivisie is geen onbekend terrein voor Stevanović, die in 2021 al eens werd verhuurd aan sc Heerenveen. Ook toen stond hij op de radar in het Mandemakers Stadion, net als vorig jaar zomer: toen werd de aanvaller echter verhuurd aan het Portugese Santa Clara, waar hij vorig seizoen slechts tot negen wedstrijden kwam.

Nu is hij dus alsnog in Waalwijk, tot opluchting van directeur Frank van Mosselveld ook. ,,Na langdurig contact met Manchester City bleek er eindelijk een opening te zijn om hem op huurbasis naar Waalwijk te halen. Een kans die we niet voorbij konden laten gaan. Een speler als Filip, met zijn aanvallende kwaliteiten, is voor ons een toegevoegde waarde", aldus Van Mosselveld. Stevanović sluit zo snel mogelijk aan bij de selectie van Henk Fraser.

Stootkracht

De laatste weken werd in de voorbereiding ook wel duidelijk dat RKC nog wel een aanvallende impuls nodig heeft. De organisatie staat heel aardig, maar het ontbrak tot op heden nog aan enige stootkracht in de aanval, met Stevanović heeft de trainer er nu een extra optie bij en vermoedelijk wordt de selectie nog verder uitgebreid.

Stevanović zelf is gretig, hij staat in zijn thuisland te boek als een groot talent. Manchester City betaalde in 2021 niet voor niets een slordige 8 miljoen euro om hem over te nemen van de Servische topclub Partizan Belgrado. Daar debuteerde hij in 2018 al, op 16-jarige leeftijd. Hij speelde 72 duels en was goed voor 13 goals, voordat hij naar Engeland ging en direct door werd verhuurd aan sc Heerenveen en vervolgens dus nog aan Santa Clara.

,,Bij RKC Waalwijk krijgen spelers de kans zich te laten zien op het hoogste niveau, daarnaast heeft de club meerdere malen bewezen spelers te kunnen ontwikkelen”, zegt Stevanović.

