RKC heeft weinig in te brengen in Enschede en gaat onderuit tegen FC Twente

RKC wist in de Grolsch Veste al heel snel waar het aan toe was. Na twintig minuten lag de bal er al in voor FC Twente, via Ricky van Wolfswinkel, al kregen de Waalwijkers toen nog even uitstel van executie. De VAR greep in, Sem Steijn had hands gemaakt voordat hij zijn voorzet gaf en het doelpunt werd afgekeurd.

Dat maakte de zoon van de vanaf de tribune toekijkende Maurice Steijn daarna echter meer dan goed. In tien minuten tijd scoorde Steijn twee keer, de eerste op aangeven van Vaclav Cerny, de tweede na een fraaie actie en voorzet van Gijs Smal. Al keek zijn vader, net als alle aanwezige FC Twente-supporters, wel even vreemd op toen de stadionspeaker na de eerste treffer Joshua Brenet als doelpuntenmaker omriep.

Wissels

Ze konden er echter allemaal om lachen in Enschede, want van RKC had het elftal van trainer Ron Jans zeer weinig te duchten. Trainer Joseph Oosting had dat uiteraard ook gezien en zorgde voor een dubbele wissel in de rust. Zakaria Bakkali en Saïd Bakari kwamen voor Patrick Vroegh en Julian Lelieveld. Het bracht wel iets meer voetbal in het spel van de Waalwijkers, ze beten iets meer van zich af, kwamen er een aantal keer gevaarlijk uit maar waren niet effectief genoeg.

Vooral aan Bakkali was de echte wil om in ieder geval voor die aansluitingstreffer te gaan duidelijk te zien, hij kwam een aantal keer goed zijn tegenstander voorbij en probeerde het zo nu en dan met een schot van afstand. Maar echt gevaarlijk werd RKC -op één kopbal van Bakkali na- geen enkele keer na rust. Telkens was een pass of de voorzet niet goed en FC Twente kon dat erg gemakkelijk verdedigen. Van Wolfswinkel maakte vlak voor tijd ook nog de 3-0 en RKC moet na de uitstekende seizoenstart nu langzaamaan ook weer naar onder gaan kijken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.