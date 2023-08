RKC heeft zijn gewenste nummer tien binnen

Met het aantrekken van Filip Stevanovic (huur), Denilho Cleonise, Richonell Margaret en Ilias Takidine waren de flanken al aardig bezet bij RKC, waar Michiel Kramer en David Min beiden pure spitsen zijn. Een echte nummer tien ontbrak echter nog in de selectie. In de voorbereiding en afgelopen week in de competitiewedstrijd tegen Heerenveen stond Min op die positie, maar het is duidelijk dat hij beter tot zijn recht komt in de spits.