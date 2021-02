RKC houdt punt over aan foutenfestival in Den Haag

De eerste 45 minuten was RKC geen schim van wat het de afgelopen duels was. En omdat ADO ook nauwelijks de bal bij zich kon houden, was de eerste helft het aanzien nauwelijks waard. Beide ploegen gaven elkaar meer kansen dan zichzelf, wat wel leidde tot een bal op de lat van Ricardo Kishna en een afgekeurd doelpunt van Thijs Oosting. De spits van RKC stond net buitenspel toen hij met een lobje doelman Martin Fraisl verschalkte.