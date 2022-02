RKC houdt ‘slechts’ een punt over aan duel met NEC na hele late gelijkmaker

Het leek heel lang goed te gaan, maar RKC moest in de absolute slotfase de gelijkmaker slikken van NEC. Na een vroege treffer van Richard van der Venne, was het Jonathan Okita die De Goffert in de 88ste minuut in extase bracht: 1-1.

Het was aanhaken of afhaken voor RKC in het duel met NEC. Bij winst kon het de onderste ploegen wat achter zich laten, bij verlies alleen maar hopen dat de concurrentie ook punten verspeelde. Zonder uitpubliek in Nijmegen ook nog, omdat het uitvak nog niet veilig genoeg was na de instorting van vorig jaar.

Beide ploegen hielden elkaar in de openingsfase aardig in evenwicht, maar NEC kreeg steeds meer balbezit. En toch was daar opeens de 0-1. Iván Márquez verspeelde de bal gemakkelijk achterin, terwijl precies op dat moment ook een tweede bal in het veld werd gegooid door het publiek. Richard van der Venne raakte er niet van in de war: hij benutte het buitenkansje en schoof de bal zo achter doelman Mattijs Branderhorst.

Balbezit

NEC had in de eerste helft maar liefst 75 procent balbezit, maar RKC bleef vrij gemakkelijk overeind. Veel verder dan een aantal dreigende uitbraken kwam de thuisploeg ook niet. RKC daarentegen wel, Jens Odgaard kreeg het vlak voor rust nog even op zijn heupen en stuurde zo drie NEC-verdedigers het bos in. Zijn schot ging naast. Het thuispubliek was uiteindelijk ook meer bezig met het uitfluiten en ‘toezingen’ van voormalig Vitesse-speler Alexander Büttner, dan dat het de eigen ploeg aan het aanmoedigen was.

In de tweede helft was het opnieuw NEC dat wilde aanvallen. Nog geen tien minuten na rust was het ook bijna raak, maar nota bene Michiel Kramer kopte na een corner de bal van de lijn. En Melle Meulensteen greep niet heel veel later uitstekend in na een prima aanval van NEC.

Maar RKC kreeg ook kansen. De Waalwijkers loerden op de counter en werden bij vlagen bij vlagen ontzettend gevaarlijk. Vooral doelpuntenmaker Van der Venne. Hij ging alleen op Branderhorst af, maar wachtte te lang met schieten en kopte een keer van een meter afstand op de Nijmeegse goalie.

Over en weer

In een heel vermakelijke tweede helft ging het alle kanten op. Vooral in de slotfase drong NEC meer en meer aan op jacht naar de gelijkmaker, maar RKC hield stand, met dank aan onder anderen aanvoerder Melle Meulensteen. Toch ging het enkele minuten voor het einde alsnog mis. Een hoge bal voor de goal van Vaessen werd binnen gewerkt door Jonathan Okita: 1-1. NEC was daarna in de extra tijd zelfs nog twee keer dicht bij de 2-1, maar zo zuur werd het niet voor RKC.

