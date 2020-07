RKC huurt linksback Thierry Lutonda (19) van Anderlecht

RKC Waalwijk huurt Thierry Lutonda van Anderlecht. In de overeenkomst over de 19-jarige linksback is met de Brusselse club een optie tot koop opgenomen. Na Paul Quasten (35), die zijn contract met een jaar verlengde, wordt hij de tweede speler voor die positie in de selectie.

De in Luik geboren Lutonda, die ook een Congolees paspoort heeft, is Belgisch jeugdinternational. Hij kwam zeven keer uit voor de selectie onder 19 en scoorde eenmaal. In 2014 maakte hij de overstap van Standard Luik naar Anderlecht, waar hij nog een contract heeft tot 2022. Hij begon te voetballen bij het kleine SC Saint-Gilles uit Luik en was ook nog even speler van FC Luik.

In de zomer van 2014 wilde FC Porto Lutonda, samen met diens ploegmaat Alessandro Albanesse, naar Portugal halen. Dat lukte niet. De UEFA gaf geen goedkeuring aan de transactie. Lutonda was toen nog middenvelder. Beide spelers wilden niet meer terug naar Standard. Anderlecht pikte Lutonda op. Hij had meteen een groot aandeel in de titel van Anderlecht onder 15.

Debuut bij Anderlecht

Lutonda bleef zich goed ontwikkelen, tekende op zijn zestiende een profcontract en debuteerde bijna een jaar geleden in het eerste team van Anderlecht. Op 28 juni 2019 stond hij acht minuten op het veld in het met 1-2 verloren duel met KV Oostende. Een enkelblessure wierp hem terug. Daarna zat hij nog maar een keer op de bank bij de A-selectie van Anderlecht.

In de winterstop was er al sprake van dat de linksback met zijn offensieve speelstijl zou vertrekken. Hij paste niet in de Brusselse voetbalvisie. Atalanta Bergamo toonde interesse, maar de Italianen zetten niet door.

Twee jaar op rij zaken met Anderlecht

Het is al het tweede jaar op rij dat RKC zaken doet met Anderlecht. Vorig seizoen huurde de Waalwijkse club met Hannes Delcroix een linker centrale verdediger. Over de ontwikkeling die die speler in Waalwijk doormaakte zijn ze in Brussel zeer tevreden. Delcroix krijgt in de voorbereiding de kans om een plek in de A-selectie van Anderlecht te veroveren.

In het verleden deed RKC wel meer zaken met de Brusselse topclub. Maarten Martens was de meest succesvolle transactie. Herve Kage kwam op huurbasis naar Waalwijk. Met Gerard Lifondja verhuisde er al eerder een speler met een Belgisch Congolese achtergrond van Anderlecht naar RKC.