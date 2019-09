RKC is afhankelijk van groeispurt talenten

RKC Waalwijk heeft nog wat nieuwe spelers, maar het zal lastig zijn om in de stijl waar trainer Fred Grim voor staat succesvol te zijn in de eredivisie.

Compact voetballen of wachten op de individuele ontwikkeling van spelers? Dat is de keuze waar RKC Waalwijk tot de winterstop voor staat. De transferperiode leverde een viertal nieuwe spelers op, maar nog niet de garantie dat daarmee een enorme sprong voorwaarts kan worden gemaakt. Dat was ook niet direct te verwachten. Met een budget van 2,6 miljoen euro moet het RKC wel enorm meezitten om een probleemloos jaar in de eredivisie tegemoet te gaan.

Daar is de club zich van bewust. Het leidde noodgedwongen tot de filosofie dat de club moet speuren naar jonge, talentvolle spelers die in Waalwijk verder door kunnen groeien. Daarmee legde RKC het lot in handen van een factor die heel moeilijk te beïnvloeden is: het moment waarop jonge spelers door de talrijke trainingen hun groeispurt zullen maken.

Als Dylan Vente inderdaad de speler is die RKC makkelijker laat scoren, dan nog zijn er volop pijnpunten in de selectie. Etienne Vaessen draagt al jaren het predikaat talentvol met zich mee, maar is nog steeds wat onbezonnen. Datzelfde geldt voor de centrale verdedigers die zeker talentvol zijn. Melle Meulensteen kan geweldig voetballen, maar combineert dat met momenten van dom balverlies. Als je dan met Hannes Delcroix een even jonge centrale verdediger naast je hebt, wordt er niet gecorrigeer.

Tegen PSV speelde RKC met de combinatie van een jonge en een ervaren centrale verdediger. Henrico Drost was een paar keer de reddende engel na onbezonnenheid van Meulensteen. Met die combinatie oogde RKC degelijker, maar minder avontuurlijk.

Een uur lang kon Daan Rienstra tegen het middenveld van de Eindhovense grootmacht tegenspel bieden. Daarna was de pijp leeg, omdat hij bij verdedigende activiteiten weinig steun kreeg van Stijn Spierings en Anas Tahiri. De vraag is of de van PEC Zwolle gehuurde Clint Leemans de man is die als box-to-box speler voor meer evenwicht zorgt. De 23-jarige Veldhovenaar beschikt over een geweldige traptechniek, heeft ook duelkracht maar is niet de snelste. Als hij samen met Rienstra de verdedigende taken op het middenveld voor zijn rekening moet nemen, dan lijkt een meer compacte speelwijze het beste.

Bij het oefenduel met Jong FC Utrecht gaf trainer Fred Grim een indicatie af. Leemans speelde links op het middenveld. Voor de fijnbesnaarde Tahiri lijkt de trainer een andere plek te zoeken. Die kreeg een vrije rol op de rechtervleugel.

De komst van spelers als Delcroix, Nieuwpoort, Leemans, Elbers en Vente zorgde ervoor dat RKC royaler in zijn mogelijkheid zit. Maar een pasklare oplossing om de ploeg in de aanvallende stijl van Grim te laten spelen is er niet. Daarom moet die misschien toch concessies doen. Er is geen tijd meer om te wachten op de groeispurt.

