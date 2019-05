RKC is klaar voor pikante duels met NEC

Hans Mulder wreef zich gisteravond na de 3-1 zege van RKC Waalwijk op FC Eindhoven vergenoegd in de handen. De Waalwijkse club kwalificeerde zich voor de play-offs en komt vrijdagavond in De Goffert NEC tegen. Dat is bekende grond voor de 32-jarige middenvelder, die een seizoen het shirt van de Nijmeegse club droeg. ,,Een mooi sfeertje en een mooi, vol stadion. Dan besef je meteen dat de play-offs begonnen zijn", zei Mulder, die in het laatste reguliere competitieduel van RKC de laatste twintig minuten speelde. Dat zijn ploeg een paar weken geleden met 2-1 in Nijmegen verloor zei hem niets. ,,Dat was in de competitie en die wedstrijden zijn niet te vergelijken met de play-offs. We speelden juist vaak ons beste voetbal tegen de grotere clubs."