RKC is weer terug bij af

RKC had via Darren Maatsen de eerste kans en was vooral vanaf de rechterflank in de eerste helft gevaarlijk. Maar doelpunten leverde het niet op. Dylan Seys verprutste na de pauze een open kans bij een Waalwijkse counter. Hij ontsnapte aan een rechtstreekse rode kaart toen hij zijn frustratie op Ricardinho af reageerde. Invaller Michael Maria zorgde daarna voor de 3-0. De manier waarop dat gebeurde was typerend. Hij liep met de bal aan de voet het strafschopgebied binnen. Twee verdedigers van RKC deinsden terug. Maria krulde de bal in de verre hoek. Pas in extra tijd deed Seys, voormalig speler van FC Twente, wat terug.