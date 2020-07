RKC kan coronaklap goed opvangen: ‘Per speler is meer te besteden’

RKC huurt linksback Thierry Lutonda (19) van Anderlecht

9 juli RKC Waalwijk huurt Thierry Lutonda van Anderlecht. In de overeenkomst over de 19-jarige linksback is met de Brusselse club een optie tot koop opgenomen. Na Paul Quasten (35), die zijn contract met een jaar verlengde, wordt hij de tweede speler voor die positie in de selectie.