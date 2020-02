RKC kan wel extra vuur gebruiken

Er is meer dan één Ciara voor nodig om de kans op lijfsbehoud van RKC nieuw leven in te blazen. Alleen een aardverschuiving kan de Waalwijkers nog redden. Met de 0-0 tegen PEC Zwolle schoot de thuisclub niets op. RKC schoof alleen maar verder op richting de rand van de afgrond. In de onmetelijke diepte wacht de Keuken Kampioen Divisie.