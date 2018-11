RKC-keeper Vaessen houdt beter gevoel over aan dit weekend dan teamgenoten

Door zijn afwezigheid debuteerde Jordy Zielschot (23) uit Dongen in het betaalde voetbal. Hij beleefde, net als de rest van zijn team, geen beste avond. Anderhalve week eerder werd het eerste elftal van PSV uit de beker geknikkerd, maar tegen Jong PSV hadden de Waalwijkers weinig kans. RKC was kwetsbaar in de omschakeling, speelde laks en dacht het varkentje iets te gemakkelijk voor een tweede keer te wassen.